The Division 2: arriva un nuovo anno di contenuti, ma niente versione nativa per PS5 e Xbox Series

Ubisoft ha da poco confermato che The Division 2 otterrà un altro anno di supporto (siamo ora al quinto), ma questo purtroppo non significa che Ubisoft abbia intenzione di proporre una versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S.

Parlando con MP1st, Yannick Banchereau - creative director di The Division 2 - ha affermato: "È improbabile, perché se volessimo davvero sfruttarle appieno [ndr, PS5 e Xbox Series X|S], dato che abbiamo una sola versione del gioco disponibile su tutte le piattaforme, sfruttarle appieno significherebbe che il gioco non sarebbe più disponibile sulle vecchie generazioni. Abbiamo ancora molti giocatori che giocano su tutte le generazioni e non siamo pronti a lasciarli indietro e a chiedere loro di aggiornare [il proprio hardware]. In questo momento stiamo cercando di assicurarci che ogni volta che aggiungiamo qualcosa, questa funzioni senza problemi anche sulla vecchia generazione".

Bisogna in ogni caso ricordare che, su PS5 e Xbox Series X|S, The Division 2 ha prestazioni superiori rispetto a quando è eseguito sulla vecchia generazione di console. Precisamente, un aggiornamento ha portato il frame rate a 60 FPS e ha migliorato anche la risoluzione. Chiaramente con una versione nativa per le due piattaforme di attuale generazione si potrebbe fare di più, ma come detto per Ubisoft la priorità è mantenere una sola versione del gioco che funzioni senza limiti su tutti gli hardware.

The Division 2 non avrà una versione nativa PS5 e Xbox Series X|S

Possiamo quindi metterci il cuore in pace. Le novità di gameplay non mancheranno, in ogni caso, come la modalità la modalità roguelite gratuita, visibile in questo video da 12 minuti di gameplay.