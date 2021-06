The Elder Scrolls 6: un indizio sull'ambientazione nel trailer di Starfield?

Starfield è stato presentato solo da poche ore ma già emergono delle analisi estremamente approfondite sul trailer mostrato all'evento di ieri sera, come questa curiosa segnalazione che sembra riguardare un indizio su The Elder Scrolls 6 all'interno del trailer.

Si tratterebbe, in particolare, di un riferimento alla possibile ambientazione di The Elder Scrolls VI, anche se ovviamente il tutto va preso con le pinze, visto che sembra decisamente bizzarro. Tuttavia, Bethesda non è nuova al giocare su riferimenti e auto-citazioni tra i propri giochi, dunque non possiamo escludere la veridicità di questa faccenda, anche perché c'è effettivamente una notevole somiglianza tra gli elementi.

Come riferito dall'utente Reddit "Huhwtfbleh" c'è un particolare sulla plancia di comando della nave visibile nel trailer di Starfield che potrebbe essere un richiamo a The Elder Scrolls 6 e in particolare alla sua mappa. Come potete vedere nelle immagini riportate qui sotto, quella specie di macchia o incisione nella lastra metallica sul lato della plancia sembra essere una mappa di una parte di Tamriel, in particolare la regione a ovest.

Un fotogramma del trailer di Starfield, dove si trova il presunto easter egg





Il presunto easter egg su The Elder Scrolls 6 nel trailer di Starfield, dettaglio





La mappa della zona di Hammerfell e dintorni, secondo i documenti della serie The Elder Scrolls

Confrontandola con la mappa ufficiale di The Elder Scrolls, quel piccolo disegno sembra riprodurre la zona di Iliac Bay con la penisola di High Rock e la zona di Hammerfell, che è in effetti tra i maggiori sospettati come possibile ambientazione di The Elder Scrolls 6. Un caso? Potrebbe essere, ma conoscendo lo stile di Bethesda non escludiamo che possa essere davvero un easter egg, che confermerebbe la zona utilizzata come ambientazione per il nuovo capitolo.

Nel frattempo, per l'atteso nuovo capitolo della serie non possiamo far altro che affidarci alle voci di corridoio per il momento, con le ultime che parlavano di meccaniche survival e un nuovo sistema magico.