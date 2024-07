The First Descendant ha un nuovo trailer che ci racconta meglio Blair, Kyle e Sharen

Nexon ha pubblicato un nuovo trailer per The First Descendant, il suo nuovo looter shooter ad ambientazione fantascientifica che sta riscuotendo un notevole successo in questi giorni di lancio, e il video in questione è incentrato soprattutto su alcuni personaggi del cast, ovvero Blair, Kyle e Sharen.

In effetti, The First Descendant punta alquanto sulle particolarità dei suoi personaggi, visto che questi si presentano tutti piuttosto ben caratterizzati e dotati di capacità e stili particolari che modificano in maniera sensibile anche il gameplay del gioco, dunque conoscerli uno per uno ha senso per avere una visione più profonda di tutta la struttura.

Andiamo dunque a dare un'occhiata a questi tre personaggi, di cui almeno due sono già stati mostrati a più riprese dai materiali pubblicati in precedenza da Nexon.