The First Descendant, trailer della storia per il looter shooter F2P di Nexon

The First Descendant, il nuovo looter shooter F2P prodotto da Nexon, si mostra con uno spettacolare trailer della storia che ci introduce ai personaggi e alle ambientazioni che troveremo nel gioco, in arrivo su PC e console nel corso del 2023.

Annunciato ad agosto, The First Descendant "ci metterà al comando di un manipolo di guerrieri, i Discendenti appunto, impegnati a contrastare l'avanzata di Karel e il suo esercito di alieni invasori."

"I quattro personaggi che potremo usare nel gioco vantano caratteristiche e abilità differenti. Lepic è un combattente versatile, munito di potenti pistole integrate nel suo braccio, mentre Viessa comanda l'aria fredda ed è in grado di congelare i propri avversari."

"Bunny può sferrare devastanti attacchi elettrici, mentre infine Ajax è il classico tank potente e inarrestabile, ma che non si fa mancare il potere di spostarsi istantaneamente nello spazio. Contro di loro orde di extraterrestri ed enormi boss man mano più coriacei e pericolosi."

Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra intervista per The First Descendant Descendant.