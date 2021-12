The Last of Us 2, il gioco online avrà le microtransazioni, stando a un annuncio lavorativo

Il gioco multiplayer basato su The Last of Us 2 avrà delle microtransazioni, come svelato da un recente annuncio lavorativo. Da ciò è difficile desumerne il sistema di monetizzazione completo, nonché la natura del gioco, ma quantomeno è un'indizio su cosa possiamo attenderci.

Non è un mistero che Naughty Dog stia sviluppando un titolo solo online basato sulla sua ultima opera. Inizialmente il multiplayer doveva essere integrato direttamente in The Last of Us 2, ma poi si è deciso di staccarlo e di renderlo autonomo, per evitare che facesse ritardare troppo il lancio. Attualmente non è chiaro se sarà distribuito come titolo a parte (probabile, come vedremo nel paragrafo successivo), o come contenuto extra di The Last of Us 2, ma il suo sviluppo non sembra essere in discussione.

L'annuncio lavorativo di cui parlavamo rafforza ancora di più questa consapevolezza, visto che lo studio degli Uncharted è alla ricerca di qualcuno che progetti il sistema di monetizzazione in gioco, un Senior Monetization / Economy Designer, una figura chiave in questi tempi pieni di free-to-play e di titoli live service. Inoltre, il testo parla di "primo gioco multiplayer autonomo dello studio", il che farebbe pensare a un distacco da The Last of Us 2. Impossibile dire se sarà lanciato con un prezzo premium o come un free-to-play puro.

Il candidato dovrà progettare un'economia di gioco amichevole verso i giocatori, che però aumenti i ricavi e il valore del gioco lungo tutto il suo ciclo di vita, rispettando al contempo l'esperienza del giocatore.

Attualmente non si sa molto altro di questo titolo multiplayer, che però potrebbe essere annunciato a breve. Chissà, magari ci giocheremo nel 2022. Nel frattempo vi ricordiamo che The Last of Us 2 è disponibile per PS4 e PS5 ed è ancora un gran bel giocare, se non lo avete ancora fatto.