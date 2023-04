The Last of Us Parte 1: PC, PS5 e Steam Deck a confronto in video

The Last of Us Parte 1 è protagonista di un video confronto che mette l'una di fianco all'altra le versioni PC, PS5 e Steam Deck del gioco, analizzando modalità grafiche, opzioni e soprattutto prestazioni di un port decisamente discusso e controverso.

Il punto centrale del discorso portato avanti in questo caso da Michael Thompson è lo stesso che trovate nella nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PC: la conversione è male ottimizzata e richiede un hardware sostanzialmente più potente di quello effettivamente necessario per muovere senza incertezze la pur eccellente grafica del remake.

È tuttavia interessante il ragionamento che prova a individuare le colpe di un lavoro così manchevole sul piano tecnico nelle differenze fra la memoria unificata di PS5 e nel modo in cui questo elemento viene gestito su PC, scaricando peraltro ora sulla GPU, ora sul processore il carico a seconda delle impostazioni selezionate, invero piuttosto numerose.

Vengono fatti vari confronti e vari esperimenti con le opzioni alla ricerca di un compromesso efficace, con anche uno sguardo ai preset Ultra che sembrano effettivamente corrispondere per la maggior parte a quelli disponibili nella modalità risoluzione su PS5, come già riportato giorni fa da ElAnalistaDeBits.

Infine c'è il discorso Steam Deck, che per il momento pare decisamente meno brillante di quanto immaginavamo: l'handheld Valve mostra il fianco a parecchie incertezze anche con le regolazioni al minimo e pare incapace di mantenere i 30 fps, ma come sappiamo anche lì la situazione potrebbe cambiare.

Naughty Dog ha infatti detto che arriveranno prima le correzioni e poi la certificazione Steam Deck, dunque è una questione di tempo e di pazienza: nulla che gli utenti PC non abbiano già sperimentato.