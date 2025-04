The Last of Us Parte 2 Remastered su PC in 8K con mod ray tracing è il modo migliore per rivivere il viaggio

The Last of Us Stagione 2 è iniziata e il pubblico mondiale sta per scoprire cosa accadrà a Joel, Ellie ed Abby. Alcuni spettatori però hanno già un'idea di quale sia la loro sorte grazie ai videogiochi. Se avete voglia di rigiocarli e possedete un PC, potreste rivivere The Last of Us Parte 2 Remastered in versione migliorata dalle mod .

Il video della mod di The Last of Us Parte 2

Il video - che trovate poco sotto - mostra delle fasi rilassanti del videogioco, con i personaggi che camminano in giro per le foreste e le altre ambientazioni. Considerando quanto siano rari questi momenti in The Last of Us, conviene vedere il video anche solo per godersi la pace.

Beyond Dreams spiega che la mod mostrata ha lo scopo di migliorare l'illuminazione globale di The Last of Us Parte 2 Remastered tramite Reshade, con supporto dello shader "Complete RT" per un ray tracing più avanzato che utilizza la tecnologie ReSTIR G.I.

Inoltre, la resa dell'erba è migliorata grazie a un nuovo ambient occlusion di eLITE RT: Beyond Dreams segnala anche che entrambi gli shader sono temporaneamente gratuiti sul canale Discord di Niceguy. Inoltre, viene indicato che per rendere ancora più cinematografico il pacchetto completo viene inserito un Bokeh DoF (profondità di campo) e un differente Color Grading.

Infine, spiega anche che nel video possiamo sentire un mix delle principali soundtracks ufficiali. Quanto vedete è riprodotto con dettagli al massimo e risoluzione 8K, con supporto del DLSS 4 tramite RTX 5090 e Intel 14700K. Segnaliamo infine che il primo episodio della stagione 2 della serie TV di The Last of Us ha già diviso i fan per un grosso cambiamento.