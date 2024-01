The Last of Us Parte 2 Remastered, spuntano video gameplay e skin dalla modalità No Return

Una delle maggiori novità presenti in The Last of Us Parte 2 Remastered è la modalità No Return, che presenta davvero qualcosa di nuovo rispetto ai contenuti dell'originale, per il resto lasciato in gran parte inalterato in questa nuova versione rielaborata dal punto di vista tecnico.

La modalità in questione sembra essere stata al centro di grossi leak emersi nelle ore scorse, con diverse skin che sono state pubblicate su Reddit e anche video di gameplay tratte da questa opzione di gioco. Evitiamo qui di riportare i link ma sappiate che, nel caso, ci possono essere documenti ben ricchi di spoiler in giro per l'internet.

Quello che risulta particolarmente interessante è la presenza di una grande quantità di skin a caratterizzare i vari personaggi utilizzabili nella modalità di gioco alternativa in questione, a indicare delle estese possibilità di personalizzazione.