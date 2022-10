The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo pubblicizza il gioco con una bellissima statua

In questi giorni sta avendo luogo un nuovo evento, noto come Nintendo Live 2022, a Tokyo. In tale occasione, la compagnia di Kyoto ha deciso di pubblicizzare - come ci si può aspettare - The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La parte interessante, però, è il modo in cui ha deciso di farlo: con una bellissima statua, che potete ammirare negli scatti fotografici condivisi dall'utente Twitter Genki.

La statua di Link ritrae il personaggio nella sua versione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vediamo che indossa una veste pesante, con cinghie e protezioni in cuoio. I pantaloni sono semplici e gli stivali perfetti per viaggiare, inoltre dispone anche di un mantello scuro con rifiniture bianche. Sulle spalle porta la Spada Suprema e sulla destra una faretra per le frecce.

Probabilmente, però, l'elemento che più colpisce è il braccio destro. Anche se non abbiamo una spiegazione completa e chiarissima, una qualche forma di oscurità farà perdere il bracco al personaggio, e sarà sostituito da una versione prostetica in grado di attivare vari poteri, di cui abbiamo avuto qualche assaggio nel trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

La statua di Link è ottimamente realizzata e siamo certi che vederla dal vivo sarebbe ancora più bello. Diteci, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi che attendete di più?

Sapevate che Nintendo UK ha dovuto ignorare il gioco per un mese?