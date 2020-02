The Witcher 3, su Steam 50 milioni di dollari di ricavi da ottobre 2018

The Witcher 3 ha prodotto 50 milioni di dollari di ricavi su Steam da 0ttobre 2018 a oggi. Il dato è stato svelato da CD Projekt durante un incontro con gli investitori ed è tanto più impressionante se si considerano gli anni trascorsi dal lancio del gioco, che risale al 2015.



Il risultato conseguito da The Witcher 3 avrà anche un altro risvolto, perché aumenterà la fetta spettante a CD Projekt sulle vendite del gioco su Steam. Di base Steam dà il 70% dei ricavi agli sviluppatori ma, superati i 50 milioni di dollari, la fetta sale fino all'80%.



Anche se non viene citata da nessuna parte nel resoconto di CD Projekt, pare che la serie Netflix tratta dai romanzi della saga The Witcher abbia dato una bella spinta alle vendite del gioco negli ultimi mesi, tanto da avergli fatto registrare uno dei picchi di giocatori più alti di sempre.



Grande anche il contributo dei modder, che hanno fatto di tutto per inserire elementi della serie nel gioco, Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia incluso.

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0