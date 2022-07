The Witcher protagonista del primo livestream per il 20° anniversario di CD Projekt RED

CD Projekt RED prosegue i festeggiamenti per il suo 20° anniversario, con l'annuncio del primo livestream legato all'evento, incentrato soprattutto su The Witcher: Enhanced Edition, in base a quanto riferito nel tweet ufficiale riportato qui sotto.

Abbiamo già visto alcune iniziative messe in piedi da CD Projekt RED per festeggiare i suoi 20 anni di attività, come l'apertura di un sito celebrativo dedicato che riporta tante informazioni e materiali sulla storia del team e sui giochi che hanno reso celebre lo studio polacco.



Adesso c'è anche un livestream in arrivo, il primo di una serie: questo è fissato per mercoledì 6 luglio alle ore 16:00, visibile sul canale Twitch ufficiale di CD Projekt RED. Questa prima presentazione in streaming sarà incentrata su The Witcher: Enhanced Edition e partirà dunque da Vizima, con Marcin Iwiński, Co-Fondatore di CD Projekt RED, a raccontare l'inizio dell'avventura del team polacco sulle scene dello sviluppo internazionale.

Sintonizziamoci dunque mercoledì sul livestream ufficiale per ricevere informazioni sulla storia di CD Projekt RED e di The Witcher in versione videoludica, con una retrospettiva che partirà dal primo capitolo della celebre serie.