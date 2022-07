Starfield: c'è già una mappa stellare navigabile creata dai fan

L'hype per Starfield prosegue, nonostante il posticipo imposto all'uscita che ora è prevista per la prima metà del 2023, ancora senza una data precisa, ma l'aspettativa che circonda il nuovo gioco Bethesda è dimostrata anche da questa interessante iniziativa da parte di vari fan, che hanno costruito una mappa stellare navigabile basata sulle informazioni raccolte finora sul gioco.

Si tratta di un software ancora molto basilare, che tuttavia può intanto aiutare a capire l'ampiezza dell'universo di gioco esplorabile di Starfield, visto che si basa sui dettagli emersi fin qui per quanto riguarda sistemi e pianeti esplorabili.

Come riferito da Todd Howard, Starfield conterrà oltre 1000 pianeti divisi in vari sistemi, tratti da dati reali e con varie manipolazioni fantascientifiche al riguardo, ma intanto possiamo avere un'idea della composizione della mappa con questa interessante iniziativa.

Trovate questa sorta di navigatore stellare di Starfield a questo indirizzo, attraverso GitHub. Non si tratta di uno strumento ufficiale e non si basa su dati e materiali forniti da Bethesda, dunque è interamente frutto della community di appassionati. Per il momento, con questo strumento possiamo dare un'occhiata ai pianeti e ai sistemi che dovremmo poter visitare all'interno di Starfield, con un'interfaccia che richiama un po' la mappa stellare vista negli spezzoni di gioco mostrati durante il video gameplay all'Xbox & Bethesda Showcase di giugno.

Nel frattempo, abbiamo saputo che la community di giocatori e modder avranno grande importanza anche dopo il lancio di Starfield, visto che Bethesda ha già previsto il supporto per mod, oltre che espansioni ufficiali già pianificate per l'RPG spaziale.