Starfield avrà DLC, espansioni e mod dopo il lancio, conferma Bethesda

Todd Howard di Bethesda ha confermato che Starfield avrà DLC, espansioni e mod dopo il lancio, proseguendo con la tradizione ormai storica vista anche per altri giochi della compagnia e offrendo dunque nuovi contenuti anche a distanza dall'uscita originale del gioco.

In un'intervista successiva alla presentazione di Starfield all'Xbox & Bethesda Showcase 2022, Todd Howard ha spiegato che le dimensioni estremamente ampie del mondo di gioco consentiranno facilmente l'introduzione di ulteriori contenuti dopo l'uscita della versione definitiva.

D'altra parte, si tratta di una pratica che Bethesda ha portato avanti con grande successo commerciale anche nei giochi precedenti.

"Abbiamo capito che le persone tendono a giocare i nostri giochi per periodi di tempo molto, molto lunghi", ha spiegato Howard, "Stanno ancora giocando a Skyrim e questo non succede ovviamente per 10 anni di seguito, ma capita che ci tornino a più riprese e dopo varie pause, magari per scoprire alcuni contenuti aggiuntivi".

Questo porta ovviamente a vedere la stessa cosa anche per Starfield: "Certamente creeremo dei contenuti extra per questo gioco e inoltre amiamo la nostra community di modder. Pensiamo veramente che questo gioco possa essere una sorta di sogno per la nostra community dedicata al modding, perché ci sono veramente tante cose che possono essere fatte".

Considerando che Starfield comprenderà più di 1000 pianeti, come riferito da Bethesda, è ovvio aspettarsi dei nuovi contenuti piazzati in giro per l'universo esplorabile. Di recente, abbiamo saputo anche che il volo dallo spazio alla superficie dei pianeti non sarà totalmente libero.