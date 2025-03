Stando al project director Hugo Martin, un boss di DOOM: The Dark Ages promette di essere il nuovo Marauder: si tratta dell'enorme Agadon Hunter, e a quanto pare ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio incubo per i giocatori.

"L'Agadon Hunter è il nuovo Marauder", ha detto Martin, rivelando ufficialmente il nome del nemico che si era già fatto notare nei trailer. Imponente, dotato di una corazza e di un mantello di pelliccia, armato di uno spadone a doppia lama, l'Agadon Hunter sembra uscito direttamente da un incubo targato FromSoftware.

"Non si basa sul Marauder, sia chiaro: non è tipo 'Grande Marauder', perché questo è DOOM: The Dark Ages e tutto è molto diverso", ha continuato il project director. "Tuttavia c'è qualcosa di simile, nel senso che molti dei boss ti sfidano in maniera differente. In questo caso bisogna spingere: parare, schivare e muoversi fra i proiettili."

"Prendiamo tutto ciò che hai fatto nel gioco fino a quel momento: è come se fosse l'esame finale e tutto il resto è un quiz. Quando arrivi al boss, è l'esame finale."