Un "Tarkov Zombies" potrebbe uscire come gioco indipendente da parte di Battlestate

Escape from Tarkov si è infatti aggiornato di recente con l'introduzione di sfide a ondate progressive in The Lab e Factory, incentrate su un'invasione zombie da respingere con ogni mezzo.

Il creatore di Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, è intervenuto sui social media per chiedere cosa ne penserebbe il pubblico del gioco di un nuovo titolo interamente incentrato su una reinterpretazione horror del celebre sparatutto a estrazione, prendendo spunto dall'iniziativa di notevole successo che è stata lanciata in questo periodo.

Quella che è iniziata come una sperimentazione "stagionale" per Escape from Tarkov potrebbe trasformarsi in un gioco a parte vero e proprio , guardando a quello che il team Battlestate Games sta chiedendo alla community del gioco, indagando sull'eventuale interesse per un " Tarkov Zombies " da lanciare in maniera indipendente.

Una modalità permanente o un nuovo gioco?

Considerando il successo riscosso dall'aggiornamento di Halloween in Escape from Tarkov, al team evidentemente dev'essere sorta l'idea di continuare a investire in questa variante horror del loro sparatutto, probabilmente con l'introduzione di ulteriori variazioni.

A dire il vero la questione è ancora molto vaga per quanto riguarda i dettagli, ma l'interesse di Battlestate Games sembra evidente: "Un Tarkov Zombies cooperativo e separato dal gioco principale. Sì o no?" È la domanda alquanto secca proposta da Buyanov.

In effetti, la risposta alla modalità Zombie è stata notevole e i giocatori hanno dimostrato di voler approfondire questa sorta di linea parallela horror di Tarkov con ulteriori contenuti.

Gli sviluppatori, tuttavia, sembrerebbero più propensi a dividere le due cose e mantenere Escape from Tarkov staccato da ulteriori sviluppi horror, mentre questi potrebbero confluire in un vero e proprio gioco a parte completo.

Molti giocatori hanno riferito di volere un'introduzione permanente della modalità Zombie, ma il problema può emergere da parte degli sviluppatori: Battlestate Games è un team piuttosto piccolo che potrebbe non essere in grado di gestire troppe digressioni all'interno dello stesso gioco e potrebbe preferire far partire un progetto a parte (ora che peraltro sono diventati anche editori), anche per mantenere una certa coerenza del gioco principale.