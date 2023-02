Wild Hearts: il trailer cinematografico presenta i Kemono e gadget da combattimento

Wild Hearts torna a mostrarsi oggi con un trailer in CG pubblicato da Electronic Arts e Omega Force, in vista del lancio nei negozi previsto la prossima settimana su PC e console. Potrete visualizzare il filmato nel player all'interno della notizia.

Il video pur non mostrando scene di gameplay vere e proprie, presenta alcuni dei Kemono che dovremo cacciare, tra cui Deathstalker, Kingtusk, Lavaback e Amaterasu.

I Kemono sono gigantesche e feroci creature che minacciano il quieto vivere di villaggi e città, che dunque nel tempo si sono attrezzate per dargli la caccia, attraverso dei misteriosi congegni di legno che possono attivare trappole, diventare mezzi di trasporto o barricate di fortuna all'occorrenza.

"I kemono sono maestose creature che nel tempo si sono evolute fondendosi con la natura. Nel villaggio di Minato, la gente vive da sempre nel terrore: nelle fitte foreste i kemono sono più feroci del fuoco, e nelle praterie avanzano più impetuosi delle maree. Solo con l'aiuto di misteriosi congegni del passato riuscirai a contrastarli", recita la descrizione del filmato.

"In Wild Hearts, il nuovo titolo che reinterpreta il genere dei giochi di caccia, userai l'antica tecnologia per sconfiggere spaventose belve che incarnano lo spirito della natura. Affrontale in solitaria, oppure vai a caccia con gli amici in modalità cooperativa."

Vi ricordiamo che Wild Hearts sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 17 febbraio 2023. Gli abbonati a EA Play, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere a una versione di prova di dieci ore prima del debutto nei negozi.