Witchfire: data di uscita in early access e un nuovo gameplay trailer dal Summer Game Fest

Tra i tanti protagonisti del Summer Game Fest 2023 c'è anche Witchfire, di cui è stato presentato un nuovo scoppiettante gameplay trailer e annunciata la tanto attesa data di uscita in early access: sarà disponibile su PC tramite Epic Games Store a partire dal 20 settembre 2023.

Il gameplay trailer di oggi come i precedenti mostra alcune sequenze di gioco adrenaliniche con il protagonista che assale i nemici con un mix di colpi di fucile, magnum e balestre e magie basate su vari elementi.

Realizzato da The Astronauts, gli autori di Painkiller e Bulletstorm, Witchfire è uno sparatutto in soggettiva con elementi roguelite ambientato in un mondo fantasy oscuro in cui la Chiesa e le streghe hanno dato vita a un conflitto sanguinario.

Noi vestiremo i panni di un cacciatore di streghe in possesso di letali armi da fuoco e potenti incantesimi, con l'obiettivo di eliminare la "witch of the Black Sea" e la sua armata di spettri, per ribaltare le sorti del conflitto.

L'obiettivo del team di sviluppo per il lancio in accesso anticipato di Witchfire è quello di presentare un'esperienza di gioco raffinata e suggestiva, con ulteriori contenuti legati alla storia che verranno aggiunti man mano che il gioco si avvicina alla versione completa.