Xbox Series X, Microsoft scatenata: cosa aspettarsi tra annunci e giochi dagli eventi in arrivo

Prima ancora di vedere effettivamente qualcosa di concreto su Xbox Series X in termini di giochi e informazioni sensibili (data di uscita e prezzo, principalmente), bisogna intanto ribadire come la situazione sia evidentemente cambiata in quel di Microsoft per quanto riguarda anche solo la comunicazione. È un discorso che abbiamo fatto già varie altre volte, praticamente da quando Phil Spencer è salito al timone della divisione videoludica di Microsoft, ma la cosa sta diventando particolarmente evidente ora, proprio perché Xbox Series X si appresta ad essere la vera e propria creatura della nuova sezione Xbox sotto la guida di Spencer, laddove Xbox One, anche con la variante "X" fortemente voluta dal boss, era sostanzialmente ancora una macchina pensata e sviluppata dal management precedente, su cui la nuova direzione ha potuto agire solo in maniera marginale. Questo fa anche capire come tutta la campagna promozionale e la macchina comunicativa su Xbox Series X risponda alla nuova visione della console e dell'intera divisione da parte del team.

La differenza con il recente passato sembra evidente, d'altra parte lo stesso Spencer non ha mai fatto mistero di come abbia sempre considerato piuttosto controproducente il tono della presentazione di Xbox One, dunque un cambio di passo in questo caso è semplicemente una conseguenza logica. D'altra parte, è possibile anche che la cancellazione dell'E3 2020 abbia portato delle conseguenze positive in termini di quantità degli appuntamenti e varietà di questi, che potrebbe portare anche a una quantità maggiore anche di giochi presentati nel corso degli eventi. Nel 2013 la presentazione di Xbox One si svolse in due sessioni, con il discusso reveal a maggio che mostro poco o nulla di videogiochi e la conferenza dell'E3 che invece si concentrò soprattutto sui titoli di lancio. Quest'anno ci aspettano numerosi appuntamenti, addirittura un evento ogni mese fino al lancio della console in base al programma Xbox 20/20 annunciato oggi da Microsoft, ed è chiaro che le novità saranno molte di più di quanto sarebbe stato possibile secondo un'impostazione più classica delle presentazioni.





Com'è organizzata dunque questa lunga primavera/estate all'insegna di Xbox Series X? Considerando la quantità di appuntamenti previsti, è chiaro che ognuno si concentrerà su qualcosa di diverso e che tutti probabilmente avranno una consistenza minore rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare da una vera e propria conferenza E3, per esempio, tranne forse l'evento di luglio che sembra essere quello più grosso e forse derivante direttamente dai programmi che Microsoft aveva stabilito per il suo show prima della cancellazione definitiva dell'E3 2020. L'Inside Xbox del 7 maggio aprirà le danze, ma è bene capire cosa aspettarci da questo evento: nel caso non li abbiate seguiti in precedenza, queste conferenze periodiche di Microsoft si sviluppano come una sorta di talk show con presentatori, palco e pubblico alternato a trailer e video vari. Ovviamente, la situazione data dal coronavirus imporrà un'organizzazione un po' diversa ma è possibile che comunque il ritmo resti molto più rilassato di quello di un Nintendo Direct, con annunci in sequenza a ritmo serrato. In ogni caso, sappiamo che questo evento si concentrerà esclusivamente sulle produzioni third party e dunque probabilmente conterrà soprattutto giochi multipiattaforma.

Come spiegato da Aaron Greenberg di Microsoft, possiamo aspettarci "gameplay di titoli realizzati da alcune delle terze parti", ma bisogna considerare che "non sarà che un inizio per questi reveal mensili", considerando che i publisher hanno già altri eventi organizzati nel corso dell'estate. È facile dunque che l'evento di questa settimana sia stato un po' sovrastimato, considerando tutti gli altri appuntamenti previsti. L'appuntamento di giugno sarà invece "diverso" sempre secondo Greenberg, dunque non avrà la forma di un Inside Xbox. L'idea che ci possiamo fare è che possa trattarsi di una presentazione più focalizzata sull'hardware, forse proprio quella in cui verranno rivelate la data di uscita e il prezzo di Xbox Series X e forse anche un annuncio sulla chiacchierata Lockhart o Xbox Series S, andando per supposizioni. L'evento di luglio, infine, sembra essere quello forse più interessante di tutto il gruppo: durante questo verranno infatti mostrate le produzioni interne degli Xbox Game Studios, con una presentazione tutta focalizzata sui giochi esclusivi per le piattaforme Microsoft. "A luglio vedrete un grande show dedicato agli Xbox Game Studios: andremo in giro per il mondo a mostrarvi anteprime e finanche annunci di nuovi giochi provenienti da questi team creativi", ha detto Greenberg al riguardo.

Considerando che i third party dovranno probabilmente anche sostenere altre presentazioni nel corso dell'estate, all'interno delle varie iniziative-contenitore annunciate come la Summer Game Fest di Geoff Keighley e l'evento Summer of Gaming organizzato da IGN, oltre ovviamente agli eventi che Sony avrà in serbo per PS5, è probabile che l'Inside Xbox, previsto durare meno di un'ora, possa avere contenuti ancora piuttosto limitati, ma si tratterà almeno di un ottimo antipasto e la prima vera occasione in cui vedere un po' di gameplay next gen. Per il resto, dovremo puntare all'estate e in particolare agli eventi di giugno e luglio per avere informazioni e materiali in grado di entrare veramente nel vivo di Xbox Series X, ma in ogni caso ci sarà veramente da divertirsi nei prossimi mesi, con eventi che dovrebbero dunque proseguire anche in agosto e in seguito fino all'autunno. Potrebbe anche trattarsi di una riorganizzazione stabile della comunicazione da parte di Microsoft, preparandosi in questo modo a un utilizzo più frequente e regolare degli eventi in streaming o registrati, non necessariamente legati alla formula di Inside Xbox.