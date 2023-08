Zenless Zone Zero: un video gameplay di oltre 20 minuti dell'action dagli autori di Genshin Impact

La parte iniziale del filmato consiste fondamentalmente in un tutorial, preceduto da sequenze cinematografiche e altre a mo' di fumetto che presentano alcuni dei personaggi del gioco, seguito da una boss fight. Negli ultimi minuti invece ci viene offerto possiamo vedere una sezione decisamente più tranquilla di esplorazione di New Eridium, la metropoli che fa da sfondo alle vicende del gioco.

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un lungo video gameplay di Zenless Zone Zero tratto dalla demo che hanno potuto provare i partecipanti alla Gamescom 2023 che si sta svolgendo in questi giorni a Colonia.

Qualche dettaglio su Zenless Zone Zero

Annunciato lo scorso anno, Zenless Zone Zero (spesso abbreviato ZZZ) è un action che si distingue molto da Genshin Impact e Honkai: Star Rail di Hoyoverse sia per via della sua ambientazione urban-fantasy che il gameplay che pare maggiormente votato all'azione.

Nel gioco vestiremo i panni di un Proxy, persone che aiutano gli altri ad esplorare delle dimensioni alternative chiamate Hollow, infestate da mostri e i predoni, conosciuti come Hollow Raider. Grazie a questo pretesto entreremo in contatto con le varie fazioni e gang di New Eridu che formano un variopinto cast di personaggi giocabili.

Zenless Zone Zero è attualmente in sviluppo per PC, iOS, Android e altre piattaforme ancora da annunciare, tra cui probabilmente rientra anche PS5. Per il momento è ancora sprovvisto di una data di uscita ma lo scorso anno si è tenuta la prima beta del gioco, segno che comunque lo sviluppo dovrebbe essere a buon punto.