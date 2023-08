Diablo 4: patch 1.1.3 annunciata, data di uscita e dettagli

Correzione di problemi della Stagione degli Abietti e non solo

Parte delle correzioni della patch 1.1.3 di Diablo 4 riguarda la Stagione degli Abietti tutt'ora in corso. Ad esempio, è stato risolto un problema per il quale l'Eco di Varshan non forniva un oggetto leggendario assicurato oltre il livello 35 e quello che impediva l'apparizione di Cormond dopo aver sconfitto Varshan nella missione La fredda e dura verità in quei casi in cui il capogruppo veniva eliminato durante lo scontro.

Altre correzioni riguardano dinamiche di gioco. Ora ad esempio i Druidi possono liberare slot per le offerte Spiritiche Druidiche necessarie per progredire in alcune missioni lasciando a terra quelle precedentemente ottenute.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali in italiano della patch 1.1.3 di Diablo 4 a questo indirizzo.