Animal Crossing New Horizons: il trailer del cross-over con Super Mario Bros

Animal Crossing New Horizons ha oramai circa nove mesi sulle spalle, ma è ancora uno dei preferiti dei giocatori Nintendo. La casa di Kyoto ha creato molteplici opere e personaggi di alto livello, come la serie di Super Mario Bros. che ha compiuto 35 anni. Ora, per festeggiare, le community di Animal Crossing Italia e NintendOn hanno realizzato un'isola cross over tra i due franchise all'interno di Animal Crossing New Horizons.

Dall'Isola dei Funghi alla Zona Desertica e Ghiacciata, da una citazione d'autore, ispirata a Super Mario Kart, fino allo scenario che i gamer di tutte le età ricorderanno sicuramente: il tenebroso Castello di Bowser. Un vero e proprio viaggio nei ricordi da vivere sia in single player, grazie al codice sogno DA-5738-6004-3090, sia in compagnia, grazie agli eventi multiplayer organizzati dalle amministratrici di Animal Crossing Italia.

A inizio notizia potete vedere il trailer creato appositamente per questo cross-over tra Animal Crossing New Horizons e Super Mario Bros. Il filmato ci permette di vedere scorci delle varie ambientazioni le quali sono anche navigabili come veri e propri livelli, ovviamente sfruttando le capacità dei personaggi di Animal Crossing. Possiamo usare la scala per salire sopra i cubi di Mario, oppure superare piccoli buchi con un salto.

Vi segnaliamo infine le novità di gennaio in video di Animal Crossing New Horizons. Nintendo ha infatti confermato che sono in arrivo ancora molti contenuti per il Life-sim per Switch.