Apex Legends - Origini è una nuova modalità 3v3 permanente, trailer del gameplay

Origini è una nuova modalità 3v3 permanente di Apex Legends, presentata da Respawn Entertainment nell'abito del trailer del gameplay che potete vedere qui sopra.

Dopo il trailer di lancio, Apex Legend - Origini rivela dunque le proprie meccaniche e la propria struttura, nonché la data di uscita: sarà disponibile a partire dal 4 maggio su PC e console.

Utilizzando una serie di arene disegnate appositamente per questo tipo di esperienza competitiva, sostanzialmente ristretta rispetto alle dinamiche del battle royale, Origini offrirà un nuovo modo per gestire l'equipaggiamento.

Apex Legends, la nuova Leggenda Valkyrie.

All'inizio di ogni match potremo infatti passare un po' di tempo nella lobby e lì impiegare le risorse di default per l'acquisto di armi e accessori, ma nei round successivi la quantità di crediti disponibili varierà in base alle performance e a ciò che abbiamo raccolto sul campo.

Non è tutto: durante le partite, che si concludono non appena un team mette a segno tre vittorie, è possibile intercettare dei rifornimenti dall'alto che mischiano le carte in tavola mettendoci a disposizione strumenti extra.

Gli sviluppatori hanno approfittato del trailer per mostrare in azione anche Valkyrie, il nuovo personaggio dotato di jetpack e di armi devastanti con cui bersagliare i propri avversari.