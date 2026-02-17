0

Assassin's Creed Shadows svela la roadmap invernale, l'aggiornamento 1.1.8 con il salto manuale arriva oggi

Ubisoft pubblica la roadmap invernale di Assassin's Creed Shadows: si inizia oggi con l'update 1.1.8 porta il salto manuale e una nuova schermata statistiche.

SPECIALE di Stefano Paglia   —   17/02/2026
Yasuke e Naoe in Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Tramite il sito ufficiale di Assassin's Creed Shadows, Ubisoft ha svelato la roadmap dei contenuti, aggiornamenti e iniziative in programma per il titolo durante i mesi invernali.

Le novità partono già da oggi, 17 febbraio, con l'aggiornamento 1.1.8 in arrivo alle 15:00 italiane, e proseguiranno fino al 20 marzo, giorno in cui si festeggerà il primo anniversario dalla pubblicazione.

I dettagli dell'update e la sfida corsa acrobatica

L'update introduce diverse aggiunte rilevanti. Tra le più interessanti c'è una nuova pagina nella schermata dell'equipaggiamento, che offre un riepilogo dettagliato degli attributi, dei danni delle abilità e dei bonus passivi attivi. Migliora anche il feedback dei colpi critici, ora più chiaro e soddisfacente.

Su richiesta della community arriva inoltre il salto manuale: per abilitarlo basta attivare il Parkour Avanzato nelle opzioni. L'aggiornamento include poi numerose modifiche e correzioni; le note complete sono disponibili a questo indirizzo.

Con le ultime modifiche al Parkour, oggi prende il via anche la Sfida della Community Corsa Acrobatica, che invita i giocatori a creare una sequenza di parkour in un'unica ripresa (45-60 secondi) ambientata in Assassin's Creed Shadows, caricarla su YouTube entro l'8 marzo e condividerla su X con l'hashtag #ACShadowsParkourChallenge. Le migliori verranno mostrate da Ubisoft e potranno vincere premi. Il regolamento completo è disponibile a questo indirizzo.

Assassins Creed Shadows Roadmap Inverno

Proseguendo con la roadmap, il 10 marzo è fissato il lancio della versione Nintendo Switch 2 dell'espansione Gli Artigli di Awaji e la pubblicazione della Premium Edition (che include questo DLC). Infine, come già accennato in precedenza, il 20 marzo si festeggia il primo anniversario di Assassin's Creed Shadows: per l'occasione Ubisoft svolgerà una diretta lo stesso giorno con degli "omaggi", ma è lecito aspettarsi anche altre sorprese.

