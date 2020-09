Captain Tsubasa: Rise of New Champions, i suoi lati da anime game

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha ovviamente occupato queste pagine in diverse maniere. Un aspetto su cui ci vogliamo soffermare però è la natura anime game del titolo che emerge durante i match in maniera netta. I tiri speciali e il sistema di carta-sasso-forbice infatti rappresentano infatti dei canoni del genere che meritano di essere approfonditi. L'opera di Tamsoft , nonostante i limiti sottolineati nella recensione , nasconde alcuni elementi profondi.

Tecniche Speciali

Un elemento che caratterizza l'opera originale, ma anche Captain Tsubasa: Rise of New Champions (RONC da qui in avanti) è ovviamente la presenza di tecniche e tiri speciali in grado di fare la differenza nel rettangolo verde. Il Tiro della Tigre, lo Skylab Hurricane, il Drive Shot e via discorrendo, sono elementi che non solo dal punto di vista della spettacolarità, ma anche dell'efficacia in-game hanno molta valenza. Durante un match normale con squadre già esistenti o con il vostro dream team, l'utilizzo delle tecniche speciali è necessario in due distinti momenti. Il primo è quando vi trovate di fronte a un portiere coriaceo come Muller o lo stesso Wakabayashi, che possiedono una grande quantità di spirito e di valore e dovete abbassare la sua barra per poter creare delle finestre di goal.

Il secondo momento è invece quando una volta fatta scendere sotto il 40% la barra del portiere avversario, necessitate di un tiro in grado di bucare i guantoni all'avversario. Insomma già nella teoria si capisce come i super tiri abbiano una importante valenza, prima però di spiegare la loro importanza anche nell'ecosistema che ruota attorno ai giocatori creati, è giusto far capire che in alcuni casi specifici giocatori (quelli più iconici) hanno la possibilità di effettuare dei tiri speciali potenziati, questi ovviamente hanno una percentuale di riuscità superiore e sono, neanche a dirlo, ancora più indispensabili.

Per quanto riguarda i giocatori creati, i tiri speciali (o le tecniche speciali) hanno una valenza ancora più importante. Essi sono infatti ciò che caratterizzerà il vostro personaggio, rendendolo molto utile alla causa. Per sbloccarli però avrete bisogno di far salire l'amicizia con il possessore originale di quel tiro o di quella tecnica. É dunque importante coltivare il lato anime (o visual novel, se preferite) del gioco per sfruttare l'amicizia con i campioni del titolo. All'inizio dei due archi narrativi della modalità New Hero potrete scegliere 5 personaggi con cui far crescere l'amicizia e avere delle chance di apprendere le loro tecniche. Spendete bene i Punti Partita nel negozio, comprate quante carte amicizia potete proprio nell'ottica di avere a disposizione quante più chance possibili di apprendere la tecnica dai campioni che volete. Utilizzate le combo amicizia prima della partita e sopratutto sfruttate le missioni amicizia che il gioco vi suggerisce. Completarle infatti, non solo accelererà il processo ma vi permetterà di guadagnare delle abilità extra che non fanno mai male.