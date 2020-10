Crunch: il problema sono i giochi Tripla A?

Il crunch, infatti, è un fenomeno che riguarda politiche e diritti del lavoro , tutele e vuoti normativi che variano di paese in paese; è un argomento che va affrontato con spirito sociale e una buona dose di materiale legislativo alla mano. Motivo per cui non ci imbarcheremo in questo discorso. È altrettanto vero però che chi scrive trova insopportabile la pratica del crunch e mai sosterrà che una cultura del super lavoro, dove lo straordinario è utilizzato come deterrente psicologico, dove le richieste fatte dal datore di lavoro viaggiano sempre sul limite del mobbing, dove le aspettative verso i lavoratori di settore sono sempre più pressanti, che il crunch è un male necessario. Ma necessario a cosa poi? Beh, a splendidi giochi AAA , a quei capolavori imprescindibili grande vanto dell'industria videoludica. Proviamo allora ad affrontare la questione da un altro punto di vista: se non si possono separare crunch e giochi AAA, visto che il primo è male necessario del secondo, perché non proviamo a togliere dall'equazione i giochi AAA ?

Dopo l'articolo pubblicato il 29 settembre su Bloomberg da Jason Shreier si riaccende il dibattito sul crunch . Nel mirino stavolta c'é CD Projekt RED che, dopo avere dichiarato per voce del Adam Badowski che mai lo studio avrebbe sottoposto dipendenti a crunch obbligatorio , si è vista costretta a imporre straordinari a tutto il team per terminare in tempo Cyberpunk 2077. Quando si parla di crunch inevitabilmente si accende il dibattito: "è da condannare", "speriamo paghino lo straordinario" ed "è un male necessario " sono le frasi che si rincorrono continuamente in un clima dove puntualmente nessuno affronta la questione seriamente.

Il "problema", sempre che lo si voglia definire così (nell'economia di questo articolo è comodo dargli questa accezione), è che la formula funziona e paga bene. E se funziona così bene perché non farlo più in grande? Il mercato dei videogiochi ha quindi visto in meno di dieci anni un'impennata del suo valore, un'iniezione di denaro che ha portato il valore del mercato , stimato nel 2012 a 52.8 miliardi di dollari, agli attuali 131.23 con una previsione degli analisti di 196 miliardi di revenue per il 2022. Questa vertiginosa crescita, ed è qui la chiave di volta, non è forse stata supportata da una crescita altrettanto rapida dell'infrastruttura a supporto. Diciamo forse perché non abbiamo dati a sostegno della tesi ma è indubbio il fatto che la dimensione dei progetti tripla AAA sia cresciuta ad un punto tale che gli stessi studi si sviluppo lottano per stargli appresso.

Costo umano

The Last of Us Parte II è un caso, tristemente, noto ma significativo, che vale la pena osservare da vicino: sei anni di sviluppo, un costo stimato di produzione di 100 milioni di dollari, 2168 sviluppatori coinvolti, 4 milioni di copie vendute (trasformare questo dato di vendita in valore monetario è davvero difficile ma attestandoci su una media di $50 dollari a copia è lecito pensare ad almeno 200 milioni di revenue) in una finestra di lancio di appena 2 giorni (dal 19 al 21 giugno), a cui sommare poi le vendite successive e il merchandise.

Sappiamo anche, perché lo riportano diverse fonti, che il lavoro è stato estenuante. L'articolo uscito nel marzo 2020 su Kotaku a cura sempre di Jason Shreier, giornalista che ha preso a cuore il tema dei diritti dei lavoratori nel settore videoludico, ha riportato numerose storie da fonti interne al team parlare di orari di lavoro estenuanti, mole di incarichi che non stavano fisicamente nelle ore standard previste da contratto, dipendenti che si intrattenevano fino a tardi perché in attesa di feedback dei superiori bloccati in estenuanti riunioni fiume. "Ti senti obbligato ad intrattenerti fino a tardi, perché tutti gli altri sono lì. Se è necessario inserire un'animazione e tu non sei lì per aiutare l'animatore, vuol dire bloccare il suo lavoro e questo può ferirti. Non deve essere per forza detto, basta solo uno sguardo. 'Amico, mi hai completamente fregato la scorsa notte per non essere rimasto fino alle 23:00.'". Ma come dicevamo il problema dipende proprio da una mancata struttura di supporto adeguata al progetto: non c'è nulla di male a voler sviluppare un gioco impeccabile, e The Last of Us Parte II lo è, ma bisogna anche saper gestire la macchina in base alle proprie risorse.

Ad aver parlato in termini piuttosto caustici è stato, sempre nella primavera del 2020, Jonathan Cooper, ex dipendente di Naughty Dog con un'importante esperienza lavorativa alle spalle. Ovviamente è la parola di Cooper contro quella del suo ex datore di lavoro ma a detta dello sviluppatore, The Last of Us Parte II non è fallito grazie alla continua benevolenza di Sony che ha dovuto sopperire economicamente alla cattiva gestione del personale: in breve, pare che buona parte degli animatori senior del team, meno legati ai progetti rispetto ai game/narrative designer, abbia lasciato il loro posto portando ad una mancanza di figure professionali, lacuna sopperita arruolando giovani, ma meno esperti, animatori. Questo è doppiamente sconfortante: da una parte una storia che assolutamente non ritrova nessun riscontro nella bellezza del gioco al quale appartiene e dall'altra un messaggio davvero poco rassicurante per il futuro dei giovani sviluppatori. Quindi lavorare nel settore AAA significa questo? Lavorare fino al burnout? È questo che i futuri team di sviluppo si aspettano dalle nuove leve?