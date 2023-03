Dragon Ball, facciamo il punto sulle novità in uscita tra videogiochi, TV e altro

Son Goku e compagnia tornano sempre e lo fanno per restare, ma tra videogiochi, anime, manga, film e quant'altro può essere difficile raccapezzarsi: per fortuna ci siamo noi che abbiamo fatto il punto sui progetti più importanti in corso d'opera, e in divenire, ambientati nell'universo di Dragon Ball .

La scoperta che un nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi vedrà la luce nel corso dell'anno ha colto un po' tutti di sorpresa: il trailer è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ci ha riportato indietro nel tempo, a una delle serie videoludiche su licenza che maggiormente ha spopolato intorno ai primi anni 2000. Abbiamo riflettuto sul percorso di questi giochi in un recente approfondimento , ma se è vero che l'annuncio in sé e per sé ha fatto notizia, al tempo stesso nessuno si è stupito che Bandai Namco stesse lavorando a un nuovo videogioco ispirato a Dragon Ball: lo fa di continuo, e lo continuerà a fare semplicemente perché il magnum opus di Akira Toriyama è ormai un caposaldo incrollabile della cultura pop.

I videogiochi

Dragon Ball FighterZ, lo spettacolare picchiaduro di Arc System Works

Le notizie più importanti delle ultime ore sono arrivate dritte dritte dal palco della DRAGON BALL Games Battle Hour 2023, un evento che si tiene da qualche anno e che ruota tutto intorno ai videogiochi per il piacere di chi si reca sul posto e di chi se lo guarda semplicemente da casa via livestream. È stato nel corso dell'edizione 2023, tenutasi proprio in questi giorni, che è stato annunciato lo sviluppo di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, gioco di cui però non sappiamo assolutamente nulla (nemmeno il titolo: è il quarto capitolo o un remake?) e che non ha ancora una finestra di lancio precisa.

Frattanto, i fan dei picchiaduro di qualità possono sempre rivolgersi all'eccellente Dragon Ball FighterZ di Arc System Works: lo sviluppatore nipponico lo ha supportato per anni, aggiungendo ben 20 personaggi al roster iniziale, che ne contava solo 24, e ha promesso un aggiornamento importante nei prossimi mesi con alcuni ritocchi al bilanciamento e, soprattutto, il tanto agognato rollback netcode. Questa funzionalità - che sarà disponibile solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC - servirà a migliorare sensibilmente l'esperienza multigiocatore online e forse a preparare il terreno per un eventuale Dragon Ball FighterZ 2?

Certo è che il panorama si sta facendo affollato perché, oltre a Dragon Ball FighterZ e il futuro Budokai Tenkaichi, Bandai continua ad aggiornare anche Dragon Ball Xenoverse 2. Per il titolo sviluppato da Dimps è infatti in arrivo un nuovo DLC - il sedicesimo! - ispirato al più recente lungometraggio animato, Dragon Ball Super: Superhero. Si tratta del secondo pacchetto a tema, intitolato Hero of Justice Pack 2 per l'appunto, e aggiungerà Orange Piccolo e un nuovo personaggio ancora ignoto - che quasi sicuramente sarà Beast Gohan - oltre a un nuovo Raid Boss e cioè Cell Max. Qualche tempo fa girava voce che sarebbe arrivato uno Xenoverse 3 nel 2024, ma per il momento non si hanno notizie concrete.

Dragon Ball Xenoverse 2 si aggiornerà presto con il DLC #16

E mentre tutti si dimenticano, e a buon vedere, del deludente esperimento che è stato Dragon Ball: The Breakers, un altro grande comprimario nel corso della DRAGON BALL Games Battle Hour 2023 è stato sicuramente il titolo mobile Dragon Ball Legends, che continua a macinare giocatori, e per il quale è stato annunciato un nuovo personaggio: ULTRA Super Saiyan Rosé Goku Black. Naturalmente parliamo di un titolo molto più di nicchia rispetto a giochi come Dragon Ball Z: Kakarot, che ha avuto un buon successo e che solo poche settimane fa è stato aggiornato alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S col DLC Bardock - Alone Against Fate.