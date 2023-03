Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, il grande ritorno della serie Bandai Namco

"A new Budokai Tenkaichi begins", recita il clamoroso teaser trailer che Bandai Namco ha pubblicato in concomitanza con le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour per annunciare appunto un nuovo episodio di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi , la serie che a partire dal 2005 ha introdotto importanti novità per quanto concerne i tie-in basati sulla celebre opera di Akira Toriyama.

Il trailer del nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, Goku si spreme tantissimo nel trailer

Come detto, Bandai Namco ha pubblicato a sorpresa il teaser trailer del nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi per annunciare che la serie continuerà con un nuovo capitolo, ma senza rivelare ulteriori dettagli se non la scontata presenza di Goku nella versione Super Saiyan God Super Saiyan: è lui, ovviamente, il protagonista assoluto.

In un minuto scarso di durata, il video presenta una rapida carrellata di spettacolari scontri tratti dall'originale Budokai Tenkaichi, con i vari Goku, Freezer, Trunks, Cell, Piccolo, Vegeta, Majin Bu, Gohan e Vegeth che si affrontano sul display di un televisore CRT che si ingrandisce pian piano, per lasciare infine spazio al logo ufficiale del gioco.

A quel punto però rivediamo Goku, che carica la sua aura mentre le sequenze diventano improvvisamente o a tutto schermo. Lo sforzo compiuto dal personaggio è evidente e il risultato finale non delude, visto che si trasforma in Super Saiyan God Super Saiyan: non appena accade, compare la scritta "get ready for battle", "preparatevi alla battaglia", seguita infine dalla dicitura che abbiamo riportato all'inizio dell'articolo: "A new Budokai Tenkaichi begins".

Tutto ciò che si vede del nuovo capitolo è appunto Goku in versione Super Saiyan Blue all'interno di uno scenario desertico che sembrerebbe essere Namek, ma tanto è bastato per scatenare l'entusiasmo dei fan di Dragon Ball sui social. In attesa delle prime informazioni ufficiali, che speriamo non tardino ad arrivare, vi segnaliamo una curiosità: il gioco in Giappone si chiamerà Dragon Ball Z: Sparking!, mantenendo dunque il nome originale nipponico.