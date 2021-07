I migliori giochi da portarsi questa estate sotto l'ombrellone

Partiamo da un presupposto. Godersi un videogioco sotto l'ombrellone non è nè più nè meno come completare uno schema di parole crociate de La Settimana Enigmistica, o ascoltare una canzone con le cuffie. Godersi il mare significa anche utilizzare al massimo il nostro tempo libero, sgombri da ogni pensiero che riguardi scuola o lavoro. E allora, ovviamente, sfruttiamolo anche per divertirci con i nostri titoli preferiti. Per ovvie ragioni consideriamo esclusivamente console portatili, in realtà solo Nintendo Switch (unica sopravvissuta nel mercato portatile) e dispositivi mobile come tablet e cellulari. Portarsi in vacanza una console da TV, probabilmente, sarebbe troppo anche per i più appassionati.

Giocare a un videogioco sotto l'ombrellone implica il fatto di dedicargli un tempo più limitato rispetto all'ambiente casalingo, immaginando di doverci dividere tra spiaggia, amici, bagni in mare e tornei di racchettoni. Per questa ragione, crediamo che un titolo da spiaggia ideale debba essere un gioco mordi e fuggi, che non necessiti di un impegno eccessivo e che non debba essere seguito con troppa attenzione. Evitiamo quindi lunghi giochi di ruolo e avventure dispersive a favore di puzzle, rompicapo e tutti quei giochi ideali per essere portati avanti per pochi minuti alla volta.