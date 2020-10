Minecraft: l'Oktoberfest quest'anno diventa la Blocktoberfest!

Con la cancellazione dell'Oktoberfest 2020 per il Covid-19, i Minecraft Pixelbiester hanno deciso che quest'anno si festeggerà la Blocktoberfest, la versione della celebre festa bavarese fatta nel world builder di Mojang. Si tratta di un progetto da oltre 1200 ore di lavoro suddivise su sole sette talentuose persone, che ha ricreato in maniera virtuale questo avvenimento. E, come è possibile sentire nel video qui sopra, rutti inclusi.

Proprio come alla vera Oktoberfest nella capitale bavarese, i tendoni e le giostre hanno dovuto essere allestite per prime. L'intero progetto ha richiesto più di 1.200 ore di lavoro da parte di sette persone per assemblare tutti i blocchi, programmare tutte le giostre e far brillare tutte le luci. In confronto, i lavori di costruzione per l'Oktoberfest reale di solito iniziano 75 giorni prima dell'inizio del festival. Per un tendone dove si beve birra vengono posati circa 35.000 metri quadrati di pavimentazione, 13,5 chilometri di cavi, 270 metri di tubi del gas e 370 metri di tubi dell'acqua.

Ma per tutto lo sforzo e l'attenzione ai dettagli, il Blocktoberfest è molto più di una semplice versione virtuale dell'Oktoberfest nel mondo di Minecraft. Qui è possibile partecipare, utilizzare giostre come la ruota panoramica ed esplorare segreti nascosti. Le enormi possibilità offerte dall'uso dell'innovativa tecnologia RTX diventano evidenti. Con l'aiuto di NVIDIA, che ha sostenuto attivamente Pixelbiester grazie al suo know-how tecnico, il Blocktoberfest è diventata una vera e propria festa per gli occhi, un "Schmankerl" tecnologico, come direbbero gli abitanti di Monaco. I tendoni e le giostre brillano davvero con effetti di ray-tracing impressionanti. Una visita al server NVIDIA Blocktoberfest vale la pena per chi non vuole perdersi l'atmosfera unica dell'Oktoberfest, o per chi vuole semplicemente (ri)viverla nel mondo del Blocktoberfest.

Per catturare l'atmosfera della più grande festa popolare del mondo, Pixelbiester ha creato una varietà di attrazioni da ammirare che si basano sulle versioni reali che si trovano sul Theresienwiese di Monaco di Baviera. E nessuna Oktoberfest sarebbe completa senza una selezione di giochi di carnevale - al Blocktoberfest c'è anche un'ampia scelta di minigiochi da scoprire, che offrono ai giocatori un ulteriore plus di intrattenimento oltre alla semplice esplorazione del festival stesso!

Una versione di RTX-off della mappa sarà ora disponibile sul Minecraft Marketplace. Il suo titolo è "AMUSEMENT PARK - OKTOBERFEST".

Cosa ve ne pare?