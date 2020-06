PlayStation Store, offerte del 13 giugno 2020

PlayStation Store rinnova le offerte lanciando una nuova promozione, intitolata genericamente Risparmia fino al 65% . L'elenco dei giochi scontati è comunque molto corposo e include diversi titoli che spesso non vengono selezionati per questo genere di iniziative, con ulteriori riduzioni per gli utenti abbonati a PlayStation Plus.

A poche ore dall'annuncio di Horizon Forbidden West per PS5 , è chiaro che le quotazioni del primo episodio della serie targata Guerrilla Games sono salite ed è senz'altro il momento di recuperarlo, qualora non l'abbiate ancora giocato. Grazie alla promozione, è infatti possibile acquistare la Complete Edition di Horizon Zero Dawn a soli 12,99 euro anziché 19,99, ovverosia il prezzo più basso di sempre.

Oltre alle tradizionali gare veloci, infatti, il gioco consente di intraprendere un lungo e sfaccettato percorso competitivo che ci porterà dagli eventi della Formula 2 alla massima serie, cercando di volta in volta di ottenere punti e piazzamenti al fine di strappare un contratto migliore e approdare nelle scuderie più blasonate, quelle che lottano per la vittoria del campionato.

Disponibile a 11,19 euro anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus , F1 2019 è l'ultima edizione dello spettacolare gioco di guida su licenza FIA sviluppato da Codemasters , caratterizzato da una grafica fluida e dettagliata, nonché da alcune interessanti novità sul fronte della struttura e dei contenuti, in particolare per quanto concerne la modalità Carriera.

Al comando di due differenti Cavalieri dell'Apocalisse, il potente Guerra e lo scaltro Conflitto , nel gioco avremo il compito di fronteggiare la minaccia di Lucifero e dei suoi Arcidemoni, investiti di un grande potere al fine di sconvolgere l'Equilibrio e far sprofondare il mondo nel caos. Fermarli non sarà semplice, ma avremo a disposizione forza, armi e poteri ineguagliabili!

Affascinante spin-off per la serie creata da Vigil Games , Darksiders Genesis può essere vostro con gli sconti a 27,99 euro anziché 39,99: si tratta della prima promozione in assoluto per il gioco e dunque del prezzo più basso di sempre su PlayStation Store. Un appuntamento da non perdere, insomma, per questa avventura in stile action RPG ambientata prima degli eventi dell'originale Darksiders .

Judgment

Spin-off di Yakuza, Judgment (25,19 euro anziché 59,99) racconta la storia di Takayuki Yagami, un ex avvocato di grido che decide di abbandonare la professione in seguito a un evento traumatico, diventando un investigatore privato per poter dispensare giustizia in maniera molto più semplice e senza inghippi burocratici... finché una serie di misteriosi omicidi non lo coinvolgono in una missione legata al suo passato.

Caratterizzato dalla stessa ambientazione principale delle avventure di Kazuma Kiryu, ovverosia il quartiere fittizio di Kamurocho a Tokyo, Judgment è il primo titolo sviluppato dal Ryu Ga Gotoku Studio a vantare una localizzazione dei dialoghi in italiano: un motivo in più per farlo vostro e sperimentare finalmente il coinvolgimento e la libertà garantita da questa serie di action game.