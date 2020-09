PlayStation Store, offerte del 14 settembre 2020

PlayStation Store ha dato il via a una nuova serie di offerte sui giochi per il visore PlayStation VR, annunciate ufficialmente da Sony all'inizio della settimana. La promozione coinvolge un gran numero di esperienze in realtà virtuale, ma quali sono le migliori?

Il temibile Fantasma, una delle nemesi di Iron Man , è infatti stata assoldata per distruggere le Stark Industries dall'interno, sfruttando la sua capacità di penetrare in qualsiasi struttura grazie a un costume che può renderla intangibile e che le consente di controllare ogni dispositivo elettronico. Dovremo dunque indossare la nostra corazza tecnologica, prendere il volo e combattere contro i droni scatenatici contro ricorrendo a un vasto arsenale che include ovviamente gli iconici raggi repulsori.

Prima riduzione in assoluto e dunque miglior prezzo di sempre per il recentissimo Marvel's Iron Man VR ( 29,99 euro anziché 39,99), il tie-in sviluppato da Camouflaj e ispirato all'eroe in armatura che milioni e milioni di persone hanno conosciuto grazie alla saga cinematografica con Robert Downey Jr. Il personaggio ha tuttavia una lunga storia fumettistica e il gioco attinge anche ad essa, coinvolgendoci in un'avventura piena di azione.

Ambientati entrambi nella Parigi di un 1980 alternativo in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale e controllato il mondo con il pugno di ferro fino all'intervento di B.J. Blazkowicz e dei suoi compagni, i due titoli sono ovviamente molto diversi e Cyberpilot non è di certo quello che brilla di più, ma vanta alcune soluzioni interessanti e un sistema di controllo diretto, che non utilizza il teletrasporto o altri espedienti.

Un pacchetto molto interessante, il Wolfenstein: Resistance Bundle ( 24,99 euro anziché 49,99), che racchiude in un'unica soluzione gli ultimi episodi della serie sparatutto targata MachineGames , ovverosia Wolfenstein: Youngblood (con tanto di Buddy Pass, per affrontare la campagna insieme a un amico che non possiede il gioco) e Wolfenstein: Cyberpilot .

Firewall Zero Hour

Uno dei migliori sparatutto competitivi per PlayStation VR, Firewall Zero Hour (12,89 euro anziché 29,99) parte dall'esperienza di un blockbuster come Rainbow Six: Siege per proporci match quattro-contro-quattro in cui due squadre di giocatori si affrontano all'interno di diverse mappe: un team ha il compito di individuare e raggiungere un obiettivo all'interno dello scenario, l'altro deve impedire che ciò accada.

La realtà virtuale aumenta in maniera significativa il coinvolgimento: utilizzando l'Aim Controller, praticamente d'obbligo in questo caso, ci si trova davvero a sporgersi dagli angoli, accovacciarsi dietro un riparo o aprire il fuoco per fornire semplice copertura. Il risultato finale è un'esperienza intensa e divertente, caratterizzata anche da un ottimo comparto tecnico.