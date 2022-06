PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 con i PlayStation Indies

L'iniziativa promette risparmi fino al 75% e coinvolge un'ampia quantità di titoli: dalla straordinaria avventura Psychonauts 2 all'irresistibile action platform in stile cartoon Cuphead , dall'angosciante survival Chernobylite all'action RPG in stile cyberpunk The Ascent , ecco la nostra selezione degli affari da non perdere!

Il risultato finale è un'esperienza spesso evocativa, caratterizzata da un eccellente level design, da un comparto narrativo tremendamente solido, brillante e profondo, nonché da un gameplay che non si adagia sugli allori ed è in grado di offrire una varietà incredibile : tutte cose di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Psychonauts 2 .

È un vero e proprio viaggio nella mente, quello che Double Fine Productions ha confezionato per questo magnifico sequel, cogliendo l'occasione per offrire di volta in volta situazioni inedite e differenti , nonché meccanismi che cambiano rivelando intuizioni sorprendenti, mentre il nostro personaggio entra progressivamente in possesso di nuove, potenti abilità psichiche.

Sconto del 50% e dunque prezzo più basso di sempre per Psychonauts 2 (PS4, 29,99€ anziché 59,99), la coinvolgente avventura firmata dal geniale Tim Schafer che ci rimette al comando di Raz subito dopo gli eventi di The Rhombus of Ruin, con il giovane agente degli Psychonauts che è riuscito a liberare il capo della squadra, Truman Zanotto, e lo sta riportando a casa.

In attesa dell'ormai imminente espansione The Delicious Last Course e delle sue novità , che abbiamo avuto modo di scoprire al Summer Game Fest 2022, Cuphead (PS4, 13,99€ anziché 19,99) torna in promozione su PlayStation Store e raggiunge ancora una volta il suo prezzo più basso, con una riduzione del 30% che dovrebbe senz'altro farvi scattare sull'attenti: se aspettavate un'occasione per far vostro il gioco, eccola.

Elementi che contribuiscono senza dubbio a creare atmosfere ancora più convincenti , mentre esploriamo la zona della celebre centrale nucleare alla ricerca della nostra fidanzata, scomparsa ai tempi dell'incidente ma senza lasciare alcuna traccia. Sono passati trent'anni, ma il protagonista del titolo sviluppato da The Farm 51 non si è mai rassegnato e ora dispone dei mezzi per affrontare l'orrore in cerca di risposte: la recensione di Chernobylite .

Prima promozione in assoluto e prezzo più basso di sempre anche per la versione next-gen di Chernobylite (PS5, 23,99€ anziché 29,99), che ha fatto il proprio debutto lo scorso aprile, introducendo importanti novità sul piano tecnico rispetto alla versione PS4, nello specifico il supporto per il ray tracing , una risoluzione aumentata e un miglioramento degli effetti visivi.

Forte di un' ambientazione cyberpunk piuttosto convincente ma viziata da una struttura a tratti confusionaria, in particolare a causa dell'interfaccia macchinosa e di un hub centrale eccessivamente caotico e poco navigabile, il titolo d'esordio di Neon Giant ha senz'altro il merito di mettere in scena scontri spettacolari e un'effettistica di pregio, specie i particellari. La recensione di The Ascent .

The Ascent (PS5 e PS4, 19,49€ anziché 29,99) racconta la storia di una colonia spaziale sotto il controllo di una potente mega-corporazione, che tuttavia un giorno viene sconvolta da quello che sembrerebbe un attacco terroristico. Il personaggio che controlliamo è un operaio, ma non ci pensa due volte a imbracciare il fucile per difendere il suo quartiere, muovendosi anche verso altre zone della città alla ricerca di nuovi incarichi.

Altri giochi in offerta

This War of Mine: Final Cut, uno degli edifici delle storie extra

This War of Mine: Final Cut (PS5, 14,99€ anziché 19,99) è la versione definitiva del survival a sfondo bellico targato 11 bit studios: un'esperienza drammatica, in cui verremo chiamati a compiere scelte difficili, che potrebbero implicare la morte di altre persone, mentre cerchiamo di resistere in un edificio abbandonato finché la nostra città non verrà liberata dall'esercito invasore. La recensione di This War of Mine: Final Cut.

Nobody Saves the World (PS5 e PS4, 19,99€ anziché 24,99) è invece l'ultima fatica di Drinkbox Studios, il team autore di Guacamelee!, che stavolta si è cimentato con un action RPG che prende in giro gli stereotipi del genere fantasy per raccontare la storia di un personaggio, Nobody appunto, che una volta entrato in possesso di una bacchetta magica scopre di poter assumere forme differenti, ognuna dotata di capacità peculiari. La recensione di Nobody Saves the World.

Death's Door, una sequenza di combattimento

Death's Door (PS5 e PS4, 12,99€ anziché 19,99) ci mette al comando di un corvo mietitore, un guerriero dell'aldilà incaricato di recuperare le anime e condurle nel regno dei morti, ma che un giorno si ritrova ad affrontare un incarico più complesso del solito: eliminare tre creature che hanno vissuto molto più del dovuto. Portare a termine la missione non sarà semplice, tuttavia: dovremo dar fondo a tutte le nostre risorse. La recensione di Death's Door.

Rientra fra le offerte dei PlayStation Indies anche The Medium (PS5, 32,49€ anziché 49,99), l'avventura horror di Bloober Team nata come esclusiva Xbox ma poi approdata anche sulla piattaforma next-gen Sony insieme alle sue peculiari meccaniche di "esplorazione parallela", determinate dalle capacità sovrannaturali di una protagonista che può muoversi contemporaneamente all'interno di due differenti dimensioni. La recensione di The Medium.