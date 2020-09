Ubisoft Forward 2, le offerte

Il catalogo Ubisoft è naturalmente presente all'interno della promozione nella sua interezza, con un focus in particolare sui brand appartenenti alla linea Tom Clancy: da Ghost Recon Breakpoint a The Division 2, passando per Rainbow Six: Siege, vediamo quali sono gli affari a cui non è davvero il caso di rinunciare!

Tutto intorno, un open world dalle connotazioni suggestive, l'isola fittizia di Auroa, presa letteralmente in ostaggio da un ex Ghost di nome Cole Walker e dal suo esercito di mercenari, i Lupi. Determinati a conquistare il potere, questi soldati hanno infatti attaccato una multinazionale che produce potentissimi droni da guerra e si sono impossessati della sua tecnologia per minacciare le nazioni occidentali.

I recenti aggiornamenti , peraltro, hanno introdotto finalmente i compagni controllati dall' intelligenza artificiale , il che consente di formare una squadra formata appunto da bot che ci assistano durante l'azione e con cui rispolverare manovre letali come il tiro sincronizzato, fondamentale per eliminare silenziosamente le guardie che presidiano un avamposto.

Disponibile in offerta per appena 15 euro anziché 59,99, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint prende la formula vista in Wildlands e la arricchisce di alcune interessanti novità , come gli elementi survival applicati alla salute del nostro personaggio e la gestione del loot nell'ambito di una campagna che è possibile affrontare da soli oppure in cooperativa con altri utenti.

Ne viene fuori un titolo coinvolgente e appassionante, straordinariamente corposo e molto bello da vedere, capace di portare avanti la sua narrazione in maniera convincente e di rivelarci, un passo alla volta, la verità su ciò che è accaduto al mondo dopo la diffusione del terribile virus che ha devastato la società così come la conosciamo.

Grazie alle offerte del secondo Ubisoft Forward, il gioco può essere vostro per soli 10 euro anziché 29,99: un affare da non perdere, specie se avete apprezzato l'originale The Division ma per un motivo o per l'altro avevate rimandato l'acquisto di questo sequel.

Ambientato sette mesi dopo gli eventi del primo episodio della serie, Tom Clancy's The Division 2 sposta la battaglia per il destino del mondo fra le strade di Washington D.C. , l'ultimo avamposto del governo americano di cui i terroristi vogliono impossessarsi. Al comando di un agente della Divisione, faremo tutto ciò in nostro potere per fermarli!

Parliamo di un titolo che non ha bisogno di presentazioni, che è stato arricchito e migliorato in maniera sostanziale nel corso del tempo e che proprio grazie alla qualità del supporto post-lancio si è guadagnato un posto d'onore fra le esperienze eSport più amate di sempre, totalizzando oltre 55 milioni di giocatori nel mondo .

Nel trittico delle offerte imperdibili non poteva ovviamente mancare Tom Clancy's Rainbow Six: Siege , che con gli sconti può essere acquistato per soli 8 euro anziché 19,99. Sicuramente una cifra irrisoria per chi nutriva una certa curiosità nei confronti dello sparatutto tattico di Ubisoft ma non aveva mai avuto modo di approfondire la questione.

Gli altri giochi in offerta

Come detto, la promozione coinvolge l'intero catalogo Ubisoft e dunque non mancano di certo produzioni di eccellente qualità a prezzi irrisori. I fan della serie Far Cry, ad esempio, possono acquistare gli ultimi due episodi per pochi spiccioli.

Far Cry 5 viene via a 12 euro anziché 59,99 e ci coinvolge in una storia che si svolge per la prima volta nell'entroterra americano, mettendoci di fronte ai carismatici leader di una pericolosa setta, l'Eden's Gate. Il suo spin-off post-apocalittico, Far Cry: New Dawn, può invece essere vostro per soli 11,25 euro anziché 44,99.

Grandi sconti anche su Assassin's Creed: se avete voglia di esplorare l'immensa mappa del mondo greco in Assassin's Creed Odyssey, potrete farlo per 18 euro anziché 59,99 e combattere nel mezzo della Guerra del Peloponneso, nei panni di uno spartano rinnegato il cui destino è più grande di quanto non creda.

Oppure potete scegliere di cimentarvi con il primo capitolo della nuova trilogia, Assassin's Creed Origins, disponibile a 12 euro anziché 59,99, e scoprire i segreti dell'antico Egitto.