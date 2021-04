Abandoned non è il nuovo gioco di Hideo Kojima: BlueBox chiarisce ufficialmente

Abandoned è un interessante survival in prima persona indie

Abandoned è stato presentato ieri con un trailer e si tratta di un affascinante e misterioso survival in prima persona, a quanto pare sviluppato in esclusiva per PS5 almeno per quanto riguarda le console ma non è il nuovo gioco di Hideo Kojima come alcuni hanno iniziato a credere nelle ore scorse.

Il trailer di annuncio di Abandoned non è molto chiaro e proprio la vaghezza che lo contraddistingue, nonché la stranezza della modalità con cui il gioco viene presentato, ha cominciato a far partire la macchina delle speculazioni e dei rumor tra gli appassionati su internet. In breve, è montato sul web il costrutto mentale per cui il trailer sarebbe una sorta di stunt promozionale per il nuovo gioco di Hideo Kojima.

Una kojimata in piena regola, secondo molti: d'altra parte il game designer non è nuovo a iniziative bizzarre, come il teaser trailer di The Phantom Pain con tanto di sviluppatore misterioso e bendato a presentarlo prima di svelarlo come Metal Gear Solid V o il rilascio della demo P.T. che doveva essere un teaser di Silent Hills.

Tuttavia, non è questo il caso: le chiacchiere sono proseguite talmente tanto da spingere il team BlueBox a smentire in maniera ufficiale le voci di corridoio e, curiosamente, ad assicurare a tutti di esistere veramente: "Abbiamo ricevuto diverse email riguardanti il rumor su Hideo Kojima. Non siamo associati a Hideo Kojima né abbiamo mai dichiarato di essere in collaborazione con Kojima e in ogni caso non è mai stata nostra intenzione alimentare tali voci", si legge sul sito ufficiale del team.

Proprio quest'ultimo era stato considerato "sospetto" perché inattivo da tempo, ma in verità BlueBox è un team vero, che ha pubblicato anche altri giochi in passato come The Haunting su Steam. "Siamo un piccolo gruppo di sviluppatori che lavorano appassionatamente a un nuovo gioco su cui volevamo lavorare da molto tempo, abbiamo collaborato con altri team in passato su altri progetti", si legge inoltre, "Speriamo che questo abbia chiarito la situazione e speriamo che siate interessati al prossimo reveal del gameplay di Abandoned".

È chiaro che BlueBox abbia voluto mettere le mani avanti per evitare speculazioni sull'eventuale pubblicità gratuita ottenuta da queste chiacchiere, smentendole subito in prima persona e dando vita al bizzarro siparietto di un team costretto ad assicurare di esistere veramente per fermare i rumor internettiani. Nel frattempo, è emerso che Hideo Kojima potrebbe essere in accordi con Microsoft per un gioco in esclusiva su Xbox, anche se la questione, riportata da Jeff Grubb, al momento non ha ancora alcuna conferma.