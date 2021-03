Animal Crossing: New Horizons batte Spider-Man, in vetta alla classifica vendite UK

Animal Crossing: New Horizons riconquista la vetta della classifica vendite nel Regno Unito per la settimana appena trascorsa, facendo scendere Marvel's Spider-Man: Miles Morales al terzo posto e superando Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Proprio Marvel's Spider-Man: Miles Morales era riuscito a mantenere la prima posizione per qualche giorno in UK, probabilmente grazie al ritorno sul mercato di una buona quantità di PS5 disponibili per la vendita, ma dopo la breve parentesi i titoli Nintendo Switch sono tornati a dominare, probabilmente anche a causa del ritorno in stato di sold-out di PS5.

I giochi per la console Nintendo compongono la maggior parte della top ten, con 6 titoli su 10 al di là delle solite presenze come Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops Cold War e lo stesso Miles Morales, ma la novità più interessante è indubbiamente rappresentata dalla versione Nintendo Switch di Hades, in edizione retail, che debutta subito in settima posizione.

Non è un risultato da sottovalutare, considerando che si tratta di un gioco indie e soprattutto di un titolo che normalmente ottiene la maggior parte delle vendite dal circuito digitale, dunque un debutto del genere promette bene per l'ottimo titolo di Supergiant Games.

Classifica software UK 15-21 marzo 2021

Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War Hades Minecraft (Switch) Super Mario 3D All-Stars Minecraft Dungeons