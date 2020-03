Animal Crossing: New Horizons, come ottenere oggetti gratis da Pocket Camp

Ci sono dei vantaggi per tutti i giocatori di Animal Crossing: New Horizons che negli ultimi anni hanno dedicato il loro tempo anche al titolo mobile targato Nintendo, e cioè Animal Crossing: Pocket Camp. Nello specifico, alcuni oggetti gratis ora disponibili possono essere riscattati facilmente su Nintendo Switch. In questa breve guida vi spiegheremo come.

Se vi state chiedendo come fare per riscattare su Animal Crossing: New Horizons (che attualmente batte DOOM Eternal in UK) tutti i vantaggi cui avete diritto in quanti giocatori di Pocket Camp, la procedura da seguire è molto semplice. Innanzitutto l'account Nintendo collegato all'uno e all'altro titolo, su mobile e su Nintendo Switch, deve essere lo stesso. A questo punto recatevi su Animal Crossing: Pocket Camp e seguite passo passo questi semplici passaggi:

Selezionate il menù di gioco di Pocket Camp

Selezionate la voce MyNintendo

Tra i premi disponibili, selezionate Ordine Speciale Animal Crossing: New Horizons

Da Nintendo Switch, avviate l'eShop e selezionate riscatta codici

Inserite il codice sbloccato da Pocket Camp