Animal Crossing: New Horizons presta l'isola a Fortnite in questa immagine

Che cosa hanno in comune Animal Crossing: New Horizons e Fortnite Battaglia Reale? Assolutamente nulla, a parte tutti i divertenti punti di incontro trovati dalle rispettive community, sempre scherzosamente, negli ultimi giorni. Pare che siano arrivati a condividere persino l'isola!

Molto simpatico, infatti, è lo scherzo orchestrato dai ragazzi di TheSquatingDog. Per chi non li conoscesse, si tratta di giocatori di Fortnite che ogni settimana realizzano delle guide a tema; approfittando dell'arrivo di Animal Crossing: New Horizons in esclusiva su Nintendo Switch, hanno immaginato quest'ultimo regalare l'isola di gioco (o prestarla) direttamente ad Epic Games e a Fortnite Battaglia Reale.

Date un po' un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata: è l'isola di Fortnite Capitolo 2, quella che troverete immediatamente avviando una nuova partita al Battle Royale di Epic Games. Ma la grafica, lo stile e persino le icone sono state prese di peso dalla mappa di Animal Crossing: New Horizons! Una trovata molto simpatica. E vi ricordate del nostro scherzo del primo aprile 2020 scorso, con la modalità di gioco Battaglia Reale in arrivo su Animal Crossing? Ci siete cascati?