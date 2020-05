Apex Legends, Stagione 5: inizio da record per il battle royale di Respawn Entertainment

La Stagione 5 di Apex Legends è iniziata con un record, imponendosi come il miglior principio di stagione di sempre per il battle royale sviluppato da Respawn Entertainment.

Presentata con uno spettacolare trailer di lancio, La Fortuna degli Audaci ha registrato in pochissimo tempo il miglior inizio di ogni stagione fino ad oggi. Un numero sempre maggiore di nuovi giocatori sta entrando in gioco e insieme agli storici appassionati, ha generato un enorme successo per il lancio di una nuova stagione, con tempi di gioco più lunghi che mai.

Con lo svolgersi della trama della Stagione 5, anche la connessione tra la community e le Leggende sta diventando più forte. I trailer della stagione 5 di Apex Legends hanno ottenuto oltre 47 milioni di visualizzazioni fino ad oggi e diventano i più visti di sempre per Apex Legends. Con La Fortuna degli Audaci la community di Apex Legends si è scatenata e ha creato UGC che hanno generato più di 176 milioni di visualizzazioni nelle prime due settimane, un altro record per qualsiasi lancio stagionale fino ad oggi.

"Far vivere la storia e l'esperienza di Apex Legends ai nostri fan è ciò che ci emoziona di più nel lavorare su questo gioco, e la Stagione 5 non fa eccezione", ha dichiarato Chad Grenier, Game Director. "In questa stagione abbiamo spazzato via Skull Town, il che ci ha davvero permesso di divertirci e fare qualcosa di inaspettato. Siamo felici di vedere che i giocatori, sia nuovi che veterani, si stanno davvero divertendo. "

Apex Legends si distingue dagli altri giochi di battle royale per la sua tradizione e le sue Leggende, oltrae al lavoro di Respawn per continuare a iniettare nuove trame e sorprese in ogni stagione. Dalle anteprime online, ai contenuti in-game, ai trailer di "Stories from the Outlands" e alle nuovissime Missioni nella stagione 5, il team di sviluppo con base a Los Angeles e Vancouver cerca di offrire qualcosa di veramente unico per spingersi a trovare una sempre nuova evoluzione della narrazione del gioco.