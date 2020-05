League of Legends: Wild Rift, reveal del gameplay oggi al Summer Game Fest 2020

League of Legends: Wild Rift sarà protagonista di un reveal del gameplay nel corso dell'appuntamento di oggi con il Summer Game Fest 2020: lo ha annunciato Geoff Keighley su Twitter.

Annunciato con un trailer a ottobre, League of Legends: Wild Rift verrà mostrato a partire dalle 17.00, ora italiana, quando il giornalista si collegherà con il team di sviluppo di Riot Games per fargli anche delle domande sul gioco.

Come riportato nel provato di League of Legends: Wild Rift, questa versione del celebre MOBA per console e mobile offrirà la stessa esperienza apprezzata su PC ma in maniera ridotta, con meno Campioni e qualche altra limatura.

Se volete vedere il gioco in azione, l'appuntamento è dunque fissato alle 17.00 di oggi e magari ci sarà spazio anche per parlare con più precisione del periodo di uscita.

Tomorrow morning tune into #SummerGameFest for a gameplay reveal from @wildrift the new mobile and console version of @leagueoflegends Live at 11am ET / 8 am PT. What would you ask the team? pic.twitter.com/73X43eB9ug