Arrivano i saldi di Steam dedicati al festival dei videogiochi Warhammer Skulls 2025

Qualche offerta

Tra le offerte in evidenza, spiccano Warhammer 40.000: Space Marine 2, venduto a 35,99 euro invece di 59,99 euro (-40%), Warhammer 40.000: Rogue Trader, venduto a 24,99 euro invece di 49,99 euro (-50%) e Warhammer 40.000: Speed Freeks, appena lanciato e venduto a 15,99 euro invece di 19,99 euro (-20%).

C'è naturalmente spazio anche per i titoli più vecchi, come Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, che viene venduto a 4,08 euro invece di 40,86 (-90%), Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, che potete portare a casa per 11,99 euro invece di 59,99 euro (-80%), Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, che costa 11,24 euro invece di 44,99 euro (-75%) e la Total War: Warhammer Trilogy, che potete avere per 28,48 euro invece di 113,98 euro (-75%).

Non vi resta che andare sulla pagina dei saldi Warhammer Skulls 2025 su Steam per cercare qualcosa che faccia al caso vostro.

Durante l'evento sono stati fatti diversi annuncia a tema Warhammer, come Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition, il lancio di Warhammer 40.000: Speed Freeks e Warhammer 40.000: Dark Heresy, il nuovo gioco di ruolo di Owlcat Games.