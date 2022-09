Assassin's Creed Mirage: Baghdad è stata ricostruita partendo da documenti storici

Assassin's Creed Mirage sarà ambientato a Baghdad nell'861 d.C. e, come spiegato dal team di sviluppo, la città è stata ricostruita partendo da dei documenti storici, perché completamente rasa al suolo.

Abbiamo parlato dell'argomento nella nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage, in cui Pierpaolo Greco ha spiegato:

L'altro elemento fondante di Mirage è la sua ambientazione, anche questa un chiaro richiamo al passato di Assassin's Creed. Il gioco è infatti ambientato a Baghdad, città geograficamente molto vicina alle zone del primo AC, ma contemporaneamente abbastanza inedita da risultare nuova. Siamo nell'861, la cosiddetta epoca d'oro del califfato degli Abbasidi che proprio in Baghdad ha la sua capitale. Una città che diventa un crocevia di scienziati, artisti e visionari, oltre che il punto natio dello stile ornamentale arabesco che da lì ai decenni successivi si diffonderà in tutto il mondo come simbolo di opulenza e bellezza.

Basim si sposterà quindi per tutta la città, che non è stata semplice da realizzare, come spiegato da Jean-Luc Salam, l'art director:

Baghdad è il teatro di gioco di Mirage con i suoi 4 differenti distretti dove potremo muovere liberamente Basim nel prosieguo della storia ammirando e affrontando diversi stili urbani, dall'immancabile area industriale di Karkh, fino a spingerci al nucleo dell'agglomerato, nella città circolare.

Come ci ha poi segnalato Jean-Luc Sala, l'art director del titolo, Baghdad è stata creata da zero proprio dal suo team di Bordeaux visto che la città fu completamente rasa al suolo nel quattordicesimo secolo e, per far questo, la software house si è basata su dipinti e documenti dell'epoca, osservando anche lo stile architettonico e urbano di centri abitati similari come Samarrah.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage uscirà nel 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna.