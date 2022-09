Le notizie più importanti della settimana che sta per concludersi propongono ancora una volta un mix di polemiche, annunci e curiosità. Appartengono senza dubbio alla prima categoria gli sviluppi relativi allo scontro fra PlayStation e Microsoft per quanto concerne l'eventuale esclusività di Call of Duty, ma non solo: ci sono anche Starfield e The Elder Scrolls 6 nel mirino dell'antitrust.

PlayStation attacca Microsoft per Call of Duty

Jim Ryan

La polemica relativa all'acquisizione di Activision Blizzard ha prodotto ulteriori sviluppi, con PlayStation che ha attaccato Microsoft parlando di un'offerta inadeguata per Call of Duty. Sappiamo già che secondo Sony Call of Duty non ha rivali, e alcuni giorni fa Phil Spencer ha scritto a Jim Ryan per rassicurarlo circa il futuro del franchise, che sarebbe rimasto disponibile su PlayStation per "diversi anni".

Ebbene, pare che alla fine dei conti l'accordo non fosse così vantaggioso, garantendo solo altri tre anni di permanenza dello sparatutto sulle piattaforme Sony al di là del contratto attualmente in essere. "Microsoft ha offerto soltanto di far rimanere Call of Duty su PlayStation per tre anni dalla fine dell'accordo attuale tra Sony e Activision", ha dichiarato Ryan.

"Dopo quasi 20 anni che Call of Duty è su PlayStation, la loro proposta era inadeguata su molti livelli e non teneva in considerazione l'impatto sui nostri giocatori. Noi vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere la migliore esperienza possibile con Call of Duty e la proposta di Microsoft minava questo principio." Come andrà a finire?