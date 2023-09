Assassin's Creed Mirage, un video trafugato con i primi minuti di gameplay

Assassin's Creed Mirage è stato vittima di un leak, pare a causa di una copia PC ottenuta in anticipo rispetto al lancio ufficiale. Il risultato è un video trafugato con i primi minuti di gameplay, ma potrebbero spuntare ulteriori materiali nelle prossime ore.

Il filmato include, come detto, le sequenze iniziali della campagna, che mostrano Basim affrontare degli incubi ricorrenti prima di riunirsi con la sua amica Nehal e poi partire con l'esplorazione dello scenario di Anbar.

Non si tratta dunque di spoiler clamorosi, per il momento, ma la situazione sembra parecchio preoccupante da questo punto di vista ed esiste dunque il concreto rischio di imbattersi in anticipazioni indesiderate.