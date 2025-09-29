Assassin’s Creed Shadows: Guida Ufficiale Completa Edizione da Collezione in sconto su Amazon

Per tutti i fan della saga, è già acquistabile su Amazon la Guida Ufficiale Completa di Assassin's Creed Shadows nella sua Edizione da Collezione. Il volume, firmato da Piggyback, è pensato per accompagnare i giocatori in un'esperienza personalizzata, con suggerimenti e consigli utili senza mai imporre un percorso prestabilito. Al momento è proposta in offerta a 24,35€ rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, con un risparmio del 30%. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. La guida permette di affrontare il titolo in totale libertà, fornendo tutti gli strumenti per comprendere meccaniche, missioni e segreti del gioco. Grazie alla collaborazione con Ubisoft, i contenuti sono ufficiali e garantiscono un supporto di qualità, utile sia ai principianti che ai giocatori più esperti.