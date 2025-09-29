Assassin’s Creed Shadows: Guida Ufficiale Completa Edizione da Collezione in sconto su Amazon

Per tutti i fan della saga, è già acquistabile su Amazon la Guida Ufficiale Completa di Assassin's Creed Shadows nella sua Edizione da Collezione. Il volume, firmato da Piggyback, è pensato per accompagnare i giocatori in un'esperienza personalizzata, con suggerimenti e consigli utili senza mai imporre un percorso prestabilito. Al momento è proposta in offerta a 24,35€ rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, con un risparmio del 30%. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. La guida permette di affrontare il titolo in totale libertà, fornendo tutti gli strumenti per comprendere meccaniche, missioni e segreti del gioco. Grazie alla collaborazione con Ubisoft, i contenuti sono ufficiali e garantiscono un supporto di qualità, utile sia ai principianti che ai giocatori più esperti.
Edizione da collezione con contenuti extra
Questa speciale edizione si distingue per la copertina rigida da collezione e per una sezione esclusiva di 32 pagine aggiuntive, non presente nella versione standard. Un vero oggetto da collezione per chi desidera un cimelio legato all'uscita del nuovo capitolo della saga.
Oltre alla guida cartacea, l'acquisto comprende un upgrade premium gratuito alla mappa interattiva di Assassin's Creed Shadows, perfetta per orientarsi all'interno del mondo di gioco e per completare ogni attività senza difficoltà.