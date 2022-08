Avowed in sviluppo su Unreal Engine 5? Emerge un altro indizio al riguardo

Avowed potrebbe essere in sviluppo su Unreal Engine 5, in base anche a un nuovo indizio che è emerso, ancora una volta, dal curriculum di uno sviluppatore impegnato sul nuovo gioco Obsidian, nel quale viene menzionato chiaramente il nuovo motore grafico di Epic Games.

Non sappiamo con certezza la tecnologia utilizzata per lo sviluppo di Avowed, ma l'idea che si tratti di Unreal Engine 5 è emersa solo di recente, dopo che il lead VFX Artist aveva confermato l'uso del motore grafico tra i propri progetti in corso.



In questo nuovo caso, a riportarlo è l'Area Designer Intern impegnato nello sviluppo di Avowed: nel suo curriculum online possiamo vedere che si sta occupando della "implementazione degli incontri nell'open world" e nella popolazione di questo, tra loot e altro, della progettazione dei livelli e di elementi narrativi e di combattimento "in Unreal Engine 5" e dell'uso di strumenti proprietari per implementare dialoghi narrativi ed elementi che possono essere esaminati.

Anche in questo caso viene menzionato in maniera specifica Unreal Engine 5, cosa che fa pensare che Avowed sia sviluppato su tale base. La questione non era scontata, anche perché il gioco è stato annunciato in una fase precedente alla diffusione del motore grafico su vasta scala, dunque è possibile che lo sviluppo sia iniziato su un engine precedente e poi sia passato su Unreal Engine 5.

Questo potrebbe anche spiegare i lunghi tempi di attesa che stanno caratterizzando il gioco, annunciato nel 2020 con un primo trailer, Avowed non si è praticamente più fatto vedere e non ha una data d'uscita fissata, cosa che potrebbe derivare anche da un cambio di tecnologia effettuato nel corso dello sviluppo.