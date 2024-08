Balatro non sarà mai legato al gioco d'azzardo, rassicurano gli sviluppatori

Lo sviluppatore del popolarissimo deck builder Balatro, LocalThunk, non ama il gioco d'azzardo. Anzi, lo detesta proprio. Non sappiamo se il suo odio nasca dal fatto che Balatro fu rimosso da alcuni negozi digitali a causa di un fraintendimento delle sue meccaniche, ma è evidente che non voglia vederci accostata la sua opera in alcun modo. Per evitare ogni possibile intreccio futuro, è arrivato a far scrivere sul suo testamento che la proprietà intellettuale del gioco non venga mai venduta o concessa in licenza a nessuna società di gioco d'azzardo o casinò, nemmeno dopo la sua scomparsa. Se questa non è lungimiranza.