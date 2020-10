Baldur’s Gate 3: Larian Studios ha svelato il personaggio che fa più sesso

Larian Studios ha condiviso altri numeri sulla versione in Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3, svelando che Gale è il personaggio che fa più sesso, ossia quello che i giocatori coinvolgono più facilmente in storie amorose. Pensate che è stato scelto da ben il 33% degli utenti. Considerando il ricco e variegato cast del gioco non è davvero poco. Segue Shadowheart al 31%.

I giocatori solitari, ossia quelli che rifuggono le storie sentimentali, sono stati una minoranza: soltanto l'1,37% . Insomma, pare che per moltissimi le storie d'amore siano una parte fondamentale dei giochi di ruolo.

Detto ciò, Larian ha condiviso anche altre statistiche di Baldur's Gate 3, alcune interessanti, altre delle mere curiosità. Attenzione, perché i dati qui di seguito riportano delle anticipazioni sui contenuti del primo capitolo del gioco. Se non volete averne, non leggete oltre.

Sono circa 400.000 i giocatori che hanno provato ad addomesticare il cane, mentre il 5,87% del totale ha provato a rubare l'anello. 40,79% è saltato nell'Underdark senza lanciare Feather Fall, sfracellandosi. Per il resto il 74,85% dei giocatori si è schierato dalla parte dei Tiefling e il 25,14% si è unito a Minthara.

Infine vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC e per Stadia. Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro provato.