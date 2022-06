Battlefield 2042 Update 1.0, la Stagione 1 porta centinaia di miglioramenti e novità

Battlefield 2042 si prepara all'arrivo della Stagione 1 con l'Update 1.0, che corrisponde alla patch 1.000.014 su tutte le piattaforme, destinata a portare tanti miglioramenti e novità alle caratteristiche del gioco, in previsione del lancio della prima stagione ufficiale.

Le note della patch sono veramente ampie e vi rimandiamo al sito ufficiale EA per la visione completa, limitandoci qui a riportare alcuni degli elementi di maggior rilievo in arrivo con questo sostanzioso aggiornamento, in particolare:

Vari miglioramenti al gameplay per quanto riguarda il controllo dei personaggi, che risultano in animazioni più fluide e movimenti migliorati

Le armi hanno ricevuto un netcode aggiornato per migliorare la registrazione dei colpi, oltre a un ulteriore bilanciamento che include aumento della velocità dei proiettili per DMR e LMG e un incremento di precisione per gli Shotgun

Vari eventi XP aggiunti al gioco, inclusa l'uccisione di un nemico che ha recentemente ferito o ucciso un proprio compagno, o quando un veicolo viene distrutto da un compagno dopo che è stato danneggiato da noi

Aumento del numero di veicoli nel mondo di gioco nella modalità Conquest, che incrementa la mobilità nella mappa

Sundance's Wingsuit modificata abbassando il tempo di volo e migliorando la manovrabilità, rimosso l'EMP Field Smart Explosive

Questi elencati sono solo i cambiamenti di carattere generico, ma tantissime novità riguardano le singole modalità di gioco e i diversi aspetti di Battlefield 2042, pertanto vi invitiamo a leggere le note ufficiali complete per avere un'idea più precisa dei miglioramenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la presentazione di Battlefield 2042: Stagione 1 è prevista per oggi in livestream alle ore 17:00.