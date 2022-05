Bloodborne: video mostrano una remaster con 4K e 60 fps simulata con l'IA

ElAnalistaDeBits ha pubblicato due nuovi video che mostrano una remaster simulata di Bloodborne con risoluzione 4K e 60 fps realizzata utilizzando hardware esterno, programmi di editing e upscaling tramite I.A., con l'obiettivo di rappresentare una possibile remaster per PS5 e PC dell'opera FromSoftware. Considerando tutti i limiti del caso, tutto sommato il risultato è ottimo.

Nel filmato qua in alto, possiamo vedere oltre 12 minuti di gameplay di questa remaster simulata di Bloodborne, mentre nel video sottostante ElAnalistaDeBits propone un confronto con la versione originale per PS4.

Come spiegato dallo youtuber questa versione è stata realizzata editando un video gameplay del Bloodborne originale per PS4 tramite programmi di editing, hardware esterno e upscaling tramite I.A.. Le differenze maggiori rispetto all'originale sono il framerate raddoppiato, da 30 a 60 fps e la risoluzione 4K contro i 1080p originali. Nello specifico per ottenere un risultato migliore la risoluzione è stata portata a 8K e successivamente è stato eseguito il downsampling. Le altre modifiche includono un filtro anti-aliasing, correzione dei colori ed è stata diminuita l'aberrazione cromatica dell'originale.

Il risultato come possiamo vedere tutto sommato è molto buono, considerando che si tratta di una simulazione amatoriale, con l'effetto negativo che ora desideriamo ancor più ardentemente una remaster di Bloodborne ufficiale per PS5 e PC.

A tal proposito, l'insider Colin Moriarty di recente ha affermato che a breve ci saranno novità su Bloodborne.