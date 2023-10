Counter-Strike 2 è il gioco di Valve con la valutazione peggiore di sempre su Steam

Counter-Strike 2 non ha convinto pienamente la comunità della serie, nonostante le migliorie grafiche, tanto che attualmente è il gioco con la valutazione peggiore tra quelli di Valve presenti su Steam . In realtà la pagina del gioco conteggia ancora le recensioni di Counter-Strike: Global Offensive , che erano "molto positive" e portano la media a 88% di giudizi positivi. Considerando però solo le recensioni degli ultimi giorni, quelle post lancio di Counter-Strike 2, la media scende al 68%. Parliamo di più di 160.000 recensioni, quindi una quantità statisticamente rilevante.

I motivi delle critiche

Counter-Strike 2 sta trovando resistenze da parte dei giocatori

I motivi delle critiche a Counter-Strike 2 sono semplici da riassumere: il taglio di alcuni contenuti di Global Offensive. In realtà ci sono lamentele anche riguardo al lato tecnico, causa situazioni con ping elevato o troppo lag, ma in generale a non essere piaciuta è stata la riduzione delle mappe e la mancanza di alcune modalità.

Va detto che questo è uno dei problemi specifici dei giochi live service e uno dei motivi per cui si tende a non dargli seguiti, se non sul lungo periodo: è quasi impossibile lanciare un nuovo capitolo con la stessa quantità di contenuti del vecchio, che magari è stato aggiornato per dieci anni di seguito (proprio il caso di Counter-Strike: Global Offensive).